Ruba generi alimentari a un supermercato in zona stazione: denunciato

MASSA – Prosegue l’attività di prevenzione voluta dal Questore di Massa-Carrara finalizzata al contrasto dei reati commessi ai danni degli esercizi commerciali, con l’implementazione dei servizi di controllo del territorio ad opera dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico. Nel pomeriggio di ieri, 2 marzo, la pattuglia della squadra volante ha denunciato per furto aggravato un cittadino di origini marocchine residente a Massa con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. L’uomo, di 62 anni, è stato fermato all’uscita di un supermercato in zona stazione, dopo che aveva sottratto della merce in vendita.

Nella stessa giornata, nel corso dei controlli predisposti per contrastare anche il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, la pattuglia della Polizia di Stato fermava e identificava un 25enne del posto, che veniva trovato in possesso di una dose di cocaina e, per questo motivo, segnalato all’Autorità Amministrativa.