E’ morto lo storico d’arte Giancarlo Paoletti. Il cordoglio del sindaco di Carrara: «Uomo di grande spessore culturale»

CARRARA – Si è spento all’età di 89 anni il professor Giancarlo Paoletti, noto storico d’arte molto noto a Carrara. Da diversi anni si era ritirato dalla vita pubblica per importanti problemi di salute. Una scomparsa che il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale accoglie con grande tristezza: “Era un uomo di grande spessore culturale che ho avuto modo di conoscere personalmente, e figura cara alla nostra città per via dei molti contributi scientifici che ha donato alla cittadinanza di Carrara, come opere e scritti. La sua scomparsa ci addolora molto ma ci confortano i suoi studi sulle costruzioni di Carrara, di cui ha lasciato ampie tracce. Sua l’opera “II Bestiario del Duomo: una Bibbia di Pietra” del 2000, centinaia di pagine di storia locale e religiosa in cui emerge la cura dei dettagli che aveva quest’uomo, per tutta la vita impegnato nella promozione al diritto allo studio universitario in alcuni casi anche con cariche direzionali. Non possiamo nemmeno dimenticare la guida al Duomo del 1999, altra ricerca di inestimabile valore. Entrambe le pubblicazioni ebbero grande successo e furono oggetti di presentazioni alla collettività. Ai suoi cari e alla comunità del duomo di Sant’Andrea, a nome di questa amministrazione, esprimo le più sentite condoglianze per questa grande perdita e vi auguro la forza necessaria per affrontare in questo momento difficile”.