MASSA – Momenti di paura stamani intorno alle 9.30 a Massa, quando all’interno di un appartamento è divampato un incendio. Le fiamme si sono sprigionate al piano terra di una palazzina situata in via Quercioli, nella periferia della città. Intervenuta la squadra operativa dei Vigili del Fuoco del comando di Massa-Carrara composta da 5 unità e un’autobotte pompa con 2 unità per rifornimento idrico.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno della cucina per cause al momento imprecisate ed hanno coinvolto anche il vano soggiorno. In attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco la proprietaria, una persona anziana, ha cercato in un primo momento a di soffocarle con delle coperte. Presenti sul posto anche i carabinieri e i sanitari del 118 per medicare la signora per piccole ustioni da irraggiamento di calore.

Le operazioni di bonifica sono terminate intorno alle 11.