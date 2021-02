APUANE – Un altro incidente in montagna. Oggi, domenica, la Stazione di Lucca del soccorso Alpino e Speleologico Toscano è stata attivata per un alpinista scivolato durante l’ultima calata in corda doppia nel Canalino nord ovest dei Denti della Pania Secca. L’uomo si è procurato una frattura esposta a un arto inferiore. Pegaso 3 si è portato sul posto e ha provveduto al recupero mentre la squadra era pronta in base ad Ortomurato dove effettua la reperibilità.

L’uomo ha 35 anni ed è originario della provincia di Massa-Carrara. L’incidente è avvenuto vicino a Fornovolasco (Lucca). Intanto – fa sapere il Soccorso alpino – si sono concluse le operazioni di recupero al monte Marmagna: la salma del 18enne di Pontremoli deceduto ieri, sabato, (qui la notizia) è stata trasportata da Pegaso 3 a Pontremoli.