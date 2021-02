CARRARA – Momenti di terrore l’altra sera alla farmacia Ugurgieri della frazione di Fossola (Carrara, Massa-Carrara) quando due banditi hanno minacciato i titolari e rubato l’incasso. È successo venerdì poco prima della chiusura, quando all’interno della farmacia si trovavano tre farmacisti e un cliente.

A entrare per primo nel punto vendita è stato uno dei due rapinatori che, dopo aver chiesto un farmaco, ha puntato la pistola (molto probabilmente un’arma giocattolo) alla farmacista che si trovava dietro al bancone, intimando di consegnargli l’incasso. Nel frattempo anche l’altro rapinatore è entrato con la pistola in mano, obbligando i due titolari della farmacia a rinchiudersi in bagno insieme alla cliente presente.

I due malviventi dopo alcuni istanti hanno rinchiuso in bagno anche l’altra farmacista, hanno “ripulito” la cassa, circa 800 euro, e sono scappati. Nei minuti successivi i farmacisti e la cliente sono usciti dal bagno e hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine.

Sul posto si sono recati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso, acquisito le immagini delle telecomere di videosorveglianz e raccolto un pezzo di plastica di una delle pistole. Questo particolare testimonia come almeno una delle due armi utilizzate per la rapina fosse un giocattolo.