Minorenni ubriache in centro a Marina di Carrara, trasportate al Noa

MARINA DI CARRARA – Nella giornata di ieri, durante i controlli delle forze dell’ordine disposti dal questore di Massa-Carrara nella zona “movida” a Marina di Carrara, la volante di turno è intervenuta su chiamata per due ragazze minorenni in evidente stato di ebrezza alcolica. Una delle due si trovava presso il parco Caravella, l’altra sul lungomare. Entrambe sono state trasportate all’ospedale Noa di Massa per accertamenti sanitari.

In corso approfondimenti investigativi al fine di identificare chi ha somministrato o venduto alcol alle due minorenni, infrasedicenni, in quanto detta condotta configura reato penale.