Dipendenti servono senza mascherina, chiuso per 5 giorni un bar di Marina di Carrara.

MARINA DI CARRARA – Scattano sanzioni a due giovani e la chiusura di un locale in zona movida a Marina di Carrara. Questo l’esito dei controlli nella giornata di ieri disposti con ordinanza del questore di Massa-Carrara finalizzati al rispetto delle misure anti-Covid nonché dell’ordinanza sindacale che impone il divieto di consumo di alcol e/o bevande in vetro nella predetta zona. I controlli hanno visto l’impiego di più pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, e della Polizia Locale, nonché di personale in abiti civili.

Due giovani sono stati sanzionati per violazione dell’ordinanza sindacale per consumo di alcool. Un terzo, invece, per aver espletato bisogni fisiologici in pubblica via. Per un locale infine è stata disposta la chiusura per 5 giorni per aver somministrato alimenti e bevande senza l’uso della mascherina.