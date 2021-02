Carrara, causa covid un’altra scuola deve chiudere per una settimana

CARRARA – Dopo la scuola media “Taliercio” e le superiori “Galilei” e “Marconi”, anche l’asilo “Andersen” di Avenza resterà chiuso nei prossimi giorni causa coronavirus. La decisione è stata presa dal sindaco Francesco De Pasquale, dopo la segnalazione giunta dall’Asl Toscana Nord ovest, che ha inviato una lettera alla dirigente dell’istituto comprensivo “Gino Menconi”.

«Gentile dirigente – ha scritto il primo cittadino – la responsabile dell’Ufficio Igiene e Sanità Pubblica della Zona Distretto Apuane segnala la presenza di casi di positività nella Scuola dell’Infanzia “Andersen” e propone l’attivazione dell’attività didattica a distanza per la durata di una settimana. Pertanto, al fine di prevenire ulteriori contagi e in via precauzionale, la invito ad attivare la dad per il periodo suggerito, quindi fino a sabato 6 marzo. Sarà mia cura tenerla aggiornata sul monitoraggio dei contagi effettuato dall’Ufficio Igiene e Sanità Pubblica della Zona Distretto delle Apuane».