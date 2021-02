Sul monte marmagna

Tragedia in Lunigiana, escursionista 18enne scivola a valle e muore

Il giovane ha perso l'equilibrio salendo verso la vetta insieme ad altri ragazzi. L'elicottero Pegaso 3 ha sorvolato sulla zona per circa un'ora per individuarlo ma alla fine, una volta ritrovato, non c'è stato nulla da fare

