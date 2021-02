Un’altra lite infuocata alla Caravella, questa volta le protagoniste sono due ragazzine

MARINA DI CARRARA – Un video sta girando di smartphone in smartphone nelle ultime ore. È quello dell’ennesima lite avvenuta tra giovanissimi nella zona della Caravella a Marina di Carrara. L’ultimo grave episodio era accaduto alcune settimane fa con un 21enne finito in ospedale per le ferite di un’aggressione a bottigliate a (qui la notizia). Questa volta le protagoniste sono due ragazzine che se le sono date di santa ragione in pieno pomeriggio all’ombra della pineta dopo essersi insultate pesantemente.

Tutto registrato da un telefonino. Le due si azzuffano, si tirano i capelli e si rotolano a terra. Inutile il tentativo di due ragazzi di separarle: alcuni istanti dopo, la lite riprende sotto gli occhi di tanti altri ragazzi che assistevano alla scena come se fossero stati intorno a un ring. E come abbiamo già visto in altre occasioni, anche qui in tanti erano senza mascherina e assembrati.