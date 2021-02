Ruota scoppiata, scontro fra automezzi su viale Colombo. Due feriti, uno al Noa

MARINA DI CARRARA – Scontro fra automezzi in mattinata su viale Cristoforo Colombo, a Marina di Carrara, all’altezza dell’incrocio con via Maestri del Marmo. L’incidente è stato provocato dallo scoppio della ruota di una delle due vetture, un furgoncino e un’auto, e ha provocato due feriti, uno dei quali è stato trasferito al Noa in codice giallo. Sul posto ambulanza, polizia municipale e vigili del fuoco.