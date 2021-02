Furto nella notte ad un supermercato di Pontecimato. Via alle indagini

CARRARA – La scorsa notte si è verificato un furto ad un supermercato di Carrara (località Pontecimato). La segnalazione è arrivata dalla vigilanza ai carabinieri di Carrara intorno alle 4, dopo che è scattato l’allarme. Qualcuno è entrato manomettendo uno degli ingressi, dopodiché ha puntato dritto ad una cassa dalla quale è stata portata via l’intera somma. Le indagini dei Carabinieri si stanno concentrando in questo momento sulla ricostruzione della dinamica. In particolare, gli agenti stanno verificando se nella zona siano presenti telecamere in grado di fornire qualche indizio. Alcuni testimoni hanno dichiarato di aver visto la sagoma di un individuo, forse due, allontanarsi.

Nessun particolare danno, comunque, per il supermercato. Gli autori del furto hanno semplicemente forzato la porta di ingresso senza realizzare però una vera e propria spaccata come spesso capita in questi casi.