AVENZA – Questo pomeriggio polizia municipale e vigili del fuoco sono intervenuti in via Avenza-Sarzana, poco dopo la rotatoria “centrale di Avenza”, per la caduta di intonaco dal cornicione di una palazzina. Nessun rischio per gli abitanti, ma una parte di marciapiede verrà comunque transennata in modo da impedire il parcheggio di auto e consentire il solo transito pedonale mentre vengono ultimati gli accertamenti.