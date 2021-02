Pauroso incidente in viale Roma: auto si ribalta, giovane conducente lievemente ferito

MASSA – Pauroso incidente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica, in viale Roma a Massa. Un’auto che stava procedendo all’altezza dell’Hotel Lido, per cause da accertare, ha perso il controllo, ha colpito le altre auto parcheggiate e poi si è ribaltata in mezzo alla strada.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il giovane conducente uscito dal veicolo in autonomia con una ferita a un braccio. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta dall’incidente. Si sono registrati, però, disagi al traffico bloccato in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa che ha soccorso il giovane e due pattuglie delle forze dell’ordine per i rilievi del caso.