Cade dalla moto da cross, giovane trasferito al Noa con Pegaso

LICCIANA NARDI – Paura per un giovane centauro caduto nel pomeriggio mentre si trovava con la sua moto da cross sulla strada sterrata in località Cisigliana (Licciana Nardi, Massa-Carrara).

Poco dopo le 17 il motociclista mentre stava percorrendo la strada che porta alla frazione Torre del Nocciolo, è caduto a terra, procurandosi un trauma cranico e una lesione a un braccio.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Licciana e i vigili del fuoco del distaccamento di Aulla. Per il trasferimento del giovane in ospedale però è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che ha portato il ferito all’ospedale delle Apuane di Massa in codice giallo.