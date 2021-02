Assembrati in centro a Marina di Carrara: multati 28 giovani. Tre consumavano alcol “fuori orario”

MARINA DI CARRARA – Assembramenti in centro e consumo di alcol oltre l’orario consentito dall’ordinanza del sindaco: 28 giovani sono stati sanzionati ieri a Marina di Carrara, durante il servizio di ordine pubblico disposto dal Questore di Massa-Carrara. A presidiare la zona gli uomini della Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Locale e la Guardia di Finanza. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato a seguito di una chiamata per una presunta lite nel Parco Caravella. Il personale ha proceduto quindi a identificare circa 25 ragazzi, a carico dei quali saranno elevate sanzioni amministrative per violazione normativa anti covid in quanto trovati assembrati, alcuni anche perché provenienti da comuni della Versilia.

Complessivamente sono stati sanzionati per violazione della normativa 28 giovani, di cui 3 per consumazione di alcolici nell’area movida oltre l’orario consentito dall’ordinanza del Sindaco. In corso di valutazione la posizione dell’esercizio commerciale che ha venduto gli alcolici.