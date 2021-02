Incidente a Montignoso, donna ubriaca alla guida oltre il coprifuoco e fuori Comune

MONTIGNOSO – La scorsa notte una donna, dopo aver fatto uso di sostanze alcoliche, si è messa alla guida di un veicolo provocando un incidente a Montignoso. Fortunatamente il comportamento della 27enne, di Seravezza, non ha avuto ulteriori e più gravi conseguenze né per sé né per terze persone, ma il tasso alcolemico registrato a carico della giovane era molto al di sopra della soglia di tolleranza, pertanto è stata deferita dagli operatori della Polizia di Stato alla competente Autorità Giudiziaria e le è stata ritirata la patente di guida.

Inoltre, gli agenti della Squadra Volante della Questura hanno elevato anche il verbale per violazione della normativa anti-Covid, in quanto circolava dopo le 22 fuori dal Comune di residenza senza giustificato motivo.