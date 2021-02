CARRARA – È stata colpita due volte dai ladri. Per due notti i malviventi hanno preso di mira la scuola primaria “Gentili” della frazione di Fossola (Carrara). I furti sono stati compiuti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, forse opera stessi autori.

Rubati tre computer portatili da alcune aule la prima volta e un altro notebook la seconda volta nella zona della palestra. Indagini in corso da parte dei carabinieri intervenuti in entrambi i casi per sopralluogo tecnico. Nel frattempo i militari hanno intensificato la vigilanza con le pattuglie dell’Arma.