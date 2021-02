Frana sopra Miseglia, camion del marmo bloccati. In corso il monitoraggio della strada

CARRARA – Questa mattina, poco prima di mezzogiorno, si è verificata una grossa frana in una strada situata sopra l’abitato di Miseglia. La presenza dei massi sulla carreggiata ha interrotto il cammino di diversi autocarri del marmo, di fatto bloccati per strada. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale. Alcuni camion sono stati fatti scendere da Miseglia, altri sono stati portati ai bacini, dove hanno recuperato l’auto per tornare a casa.

Pronta un’ordinanza per la sospensione della circolazione anche per la giornata di domani. Nel frattempo la strada continuerà ad essere monitorata accuratamente.