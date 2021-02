Supera il confine regionale (e provinciale) per spacciare: arrestato

LUNI – Continua a ritmo incessante l’attività di contrasto e repressione allo spaccio di stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sarzana. Nella serata di ieri è stato arrestato un soggetto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari dell’Aliquota Operativa, a conclusione di una minuziosa attività di indagine, hanno colto sul fatto un 35enne marocchino dimorante in provincia di Massa-Carrara.

L’uomo è stato sorpreso in flagranza, nei pressi del supermercato Penny Market di Luni, mentre stava cedendo due dosi di cocaina ad un italiano residente alla Spezia, a sua volta segnalato alla Prefettura quale assuntore. I militari hanno immediatamente bloccato lo straniero, già noto per vari reati legati agli stupefacenti, e, a seguito di perquisizione, gli hanno trovato indosso circa seicento euro in contanti, ritenuti provento dell’illecità attività di spaccio e sequestrati.