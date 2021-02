Virus, 43 nuovi positivi e un decesso a Massa-Carrara. Al Noa ricoverati 54 pazienti covid (+4)

MASSA-CARRARA – In Toscana sono 428 i positivi in più rispetto a ieri (426 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 143.803 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 428 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 5% ha 80 anni o più).

I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 127.018 (88,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.225 tamponi molecolari e 2.459 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,6% è risultato positivo. Sono invece 4.455 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.336, +1,4% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 845 (22 in più rispetto a ieri, più 2,7%), 132 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 1,5%).

Oggi si registrano 18 nuovi decessi: 7 uomini e 11 donne con un’età media di 83,5 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 8 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Massa-Carrara (donna di 88 anni), 2 a Pisa, 1 a Livorno, 4 a Siena, 1 a Grosseto. Si ribadisce che spetterà all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva al Coronavirus queste morti: si tratta infatti, spesso, di persone che avevano già patologie concomitanti.

Alcuni dei decessi comunicati agli uffici della Regione nelle ultime 24 ore si riferiscono a morti avvenute nei giorni precedenti. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (426 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico). Sono 39.781 i casi complessivi ad oggi a Firenze (87 in più rispetto a ieri), 12.099 a Prato (39 in più), 12.556 a Pistoia (63 in più), 9.172 a Massa-Carrara (43 in più: Carrara 14, Massa 18, Montignoso 4, Aulla 2, Filattiera 2, Fivizzano 1, Villafranca in Lunigiana 2), 14.714 a Lucca (56 in più), 19.067 a Pisa (47 in più), 11.187 a Livorno (48 in più), 12.895 ad Arezzo (17 in più), 6.963 a Siena (25 in più), 4.814 a Grosseto (3 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 199 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 184 nella Nord Ovest, 45 nella Sud est.

La Toscana si trova al 13° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 3.863 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 4.518 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 4.729 casi x100.000 abitanti, Prato con 4.687, Pisa con 4.515, la più bassa Grosseto con 2.180.

Complessivamente, 11.491 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (149 in più rispetto a ieri, più 1,3%). Sono 27.288 (782 in più rispetto a ieri, più 3%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 9.818, Nord Ovest 10.900, Sud Est 6.570).

Le persone complessivamente guarite sono 127.018 (239 in più rispetto a ieri, più 0,2%): 322 persone clinicamente guarite (20 in meno rispetto a ieri, meno 5,8%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 126.696 (259 in più rispetto a ieri, più 0,2%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Sono 4.449 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 1.502 a Firenze, 301 a Prato, 325 a Pistoia, 439 a Massa-Carrara, 417 a Lucca, 515 a Pisa, 311 a Livorno, 281 ad Arezzo, 182 a Siena, 112 a Grosseto, 64 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 119,5 x100.000 residenti contro il 155,3 x100.000 della media italiana (12° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (226,4 x100.000), Firenze (149,6 x100.000) e Pisa (121,9 x100.000), il più basso a Grosseto (50,7 x100.000).

Si ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell’Agenzia Regionale di Sanità all’indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19. Si è avviata dal 27 dicembre 2020 la campagna vaccinale anti-Covid. Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 194.376 vaccinazioni, 8.933 in più rispetto a ieri (+4,8%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l’intera giornata. La Toscana è la 4° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (l’89,8% delle 216.520 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 5.221 per 100mila abitanti (media italiana: 4.963 per 100mila).

LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI DELL’ASL TNO

Per quanto riguarda i ricoveri per covid-19, negli ospedali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest sono in totale 223 (ieri erano 212), di cui 32 (ieri erano 33) in Terapia intensiva. All’ospedale di Livorno 65 i ricoverati, di cui 6 in Terapia intensiva. All’ospedale di Lucca 38 i ricoverati, di cui 12 in Terapia intensiva. All’ospedale Apuane 54 ricoverati (+4 rispetto a ieri) di cui 5 in Terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). All’ospedale Versilia 42 ricoverati, di cui 6 in Terapia intensiva. All’ospedale di Pontedera 13 ricoverati, di cui 0 in Terapia intensiva. All’ospedale di Cecina 11 i ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, sono 10.900 (+451 rispetto ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate

IL PUNTO SULLE VACCINAZIONI

Per ciò che concerne le vaccinazioni anti-covid prosegue il piano elaborato ed attuato dall’Azienda Usl Toscana nord ovest per raggiungere operatori del sistema sanitario, ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e, da alcuni giorni, anche personale non sanitario, personale scolastico, forze di Polizia.

A ieri (14 febbraio) le vaccinazioni effettuate erano 44.462, di cui 29.905 per prime dosi, tra operatori sanitari (20.481), ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (3.181), personale non sanitario, personale scolastico, forze di Polizia etc (6.243). Sono stati vaccinati 10.058 uomini e 19.847 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (14 febbraio), apparteneva ancora alla fascia 50-59 anni: 7.773; segue la fascia d’età 40-49 con 6.590 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 4.379; poi la fascia 30-39 con 4.946; la fascia 20-29 con 2.928; segue la fascia 70-79 con 1.245vaccinati; quindi la fascia 80-89 con 1.089; ultima la fascia oltre i 90 anni con 908.

Questo anche il dettaglio del numero di somministrazioni per zona con il dettaglio anche delle seconde dosi (in questi dati sono comprese sia le vaccinazioni ospedaliere che quelle territoriali):

Zona Apuane: 6.579 vaccinazioni di cui 2.342 seconde dosi;

Zona Lunigiana: 2.208 vaccinazioni di cui 856 seconde dosi; Totale Massa-Carrara: 8.787 vaccinazioni di cui 3.198 seconde dosi;

Zona Piana di Lucca: 6.824 vaccinazioni di cui 2.384 seconde dosi;

Zona Valle del Serchio: 1.579 vaccinazioni di cui 620 seconde dosi;

Zona Pisana: 1.784 vaccinazioni di cui 447 seconde dosi;

Zona Alta Val di Cecina Val d’Era: 4.880 vaccinazioni di cui 1.622 seconde dosi;

Zona Livornese: 8.385 vaccinazioni di cui 2.578 seconde dosi;

Zona Valli Etrusche: 4.242 vaccinazioni di cui 1.216 seconde dosi;

Zona Elba: 907 vaccinazioni di cui 295 seconde dosi;

Zona Versilia: 7.074 vaccinazioni di cui 2.197 seconde dosi.

Il totale delle persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino era a ieri (14 febbraio) di 14.557, corrispondente al 48,7% di coloro che avevano ricevuto la prima dose. Questa la percentuale delle seconde dosi erogate nei singoli territori: Apuane 55,3%; Lunigiana 63,3%; Piana di Lucca 53,7%; Valle del Serchio 64,7%; Pisana 33,4%; Alta Val di Cecina Val d’Era 49,8%; Livornese 44,4%; Valli Etrusche 40,2%; Elba 48,2%; Versilia 45%.

Sempre a ieri (14 febbraio) gli ospiti delle strutture residenziali a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino erano 2.348, per una percentuale del 73,8% di coloro che avevano ricevuto la prima dose. Questa la stessa percentuale nei singoli territori: Apuane 79,6%; Lunigiana 74%; Piana di Lucca 82,1%; Valle del Serchio 75,1%; Pisana 79,7%; Alta Val di Cecina Val d’Era 75%; Livornese 57,4%; Valli Etrusche 70,3%; Elba 80,8%; Versilia 74,4%.