Accesa lite per questioni di cuore, interviene la polizia

CARRARA – Durante la serata di sabato sera, la volante del Commissariato di Carrara in servizio di controllo del territorio nel centro storico, interveniva in via Loris Giorgi interrompendo una lite in corso fra due giovani, probabilmente causata da questioni sentimentali. Venivano identificati i due litiganti e i loro amici. Tutta la scena è stata ripresa dall’impianto di video-sorveglianza comunale. Al momento, i due litiganti, pur informati delle facoltà di legge, non risultano aver presentato formale denuncia-querela.