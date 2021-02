Alla guida senza patente e con arnesi da scasso a bordo, denunciato 41enne

MASSA – Giornata di controlli, ieri, per la Polizia a Massa. Le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico diretto dal Commissario Capo Martina Manganiello hanno fermato e controllato due giovani di 18 e 20 anni, nelle zone di via Rinchiostra e di via Piastronata, che detenevano alcuni grammi di sostanza stupefacente: droga sequestrata e segnalazione per i due ragazzi all’Autorità Amministrativa.

In serata, poi, le pattuglie della Polizia di Stato hanno fermato due soggetti, un uomo di 41 anni e una donna di 29 anni, che viaggiavano a bordo di un motocarro in una zona ove sono presenti diversi esercizi commerciali. I due soggetti, noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti di polizia in materia di reati contro il patrimonio, e per essere stati sottoposti di recente alla misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore di Massa-Carrara, sono stati controllati dagli agenti della Polizia di Stato insospettiti per la loro presenza in quella zona ed a quell’ora. Infatti, a bordo del mezzo sono stati rinvenuti un martello e una roncola, arnesi spesso utilizzati per lo scasso, che sono stati pertanto sequestrati. L’uomo, in quanto persona sottoposta alla misura di prevenzione dell’avviso orale, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria anche per guida di un veicolo con patente sospesa per mancanza di requisiti con recidiva, e il mezzo sequestrato poiché privo di assicurazione e libretto di circolazione.