MASSA-CARRARA – Venerdì sulla costa apuana avremo cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco, sono previsti 9.3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1107m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare mosso.

In Lunigiana cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni che, in serata, assumeranno carattere nevoso, sono previsti 4.3mm di pioggia e 0.1cm di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1005m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: codice giallo per neve.