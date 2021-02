Arriva il fronte freddo, allerta neve estesa anche alla costa apuana

MASSA-CARRARA – Estesa l’allerta neve sulla costa apuana. L’ha deciso la Sala operativa della Protezione civile regionale che ha emesso un codice giallo valido dalle 18 di oggi, venerdì, alle 10 di domani, sabato 13 febbraio, su tutta la provincia di Massa-Carrara. Da mezzanotte alle 23.59 di domani, invece, sarà attiva un’allerta gialla per rischio vento su tutta la provincia di Massa-Carrara.

Intanto sulle alture delle Apuane e dell’Appennino ha già iniziato a nevicare. La foto che riportiamo qui sopra è relativa al monte Borla (sopra Carrara, circa 1.400 metri). Di seguito invece le previsioni tratte dal bollettino della Protezione civile.

Oggi, venerdì, è atteso l’ingresso di masse d’aria fredda di origine continentale da est a cui si assoceranno, dal tardo pomeriggio-sera, nevicate sparse fino a bassa quota, in particolare sui settori appenninici e centro-meridionali.

PIOGGIA: Dal tardo pomeriggio di oggi, venerdì, precipitazioni sparse, in intensificazione dalla sera, quando risulteranno più probabili e frequenti sulle province centro-meridionali. Cumulati medi e massimi non significativi. I fenomeni assumeranno carattere nevoso inizialmente a quote collinari per poi interessare anche le aree pianeggianti dell’interno in serata. Fino alle prime ore della mattina di domani Sabato, residue precipitazioni, che risulteranno nevose fino a bassa quota sulle zone meridionali e orientali della regione, con cumulati medi e massimi non significativi. Esaurimento dei fenomeni dalla tarda mattinata.

VENTO: oggi venti da NE con raffiche fino a 40-50 km/h, localmente fino a circa 70 km/h sulla costa. Domani, Sabato, venti di Grecale (NE) su tutta la regione con raffiche fino a 70-100 km/h sui rilievi e zone sottovento e sulla costa, fino a circa 50-60 km/h altrove.

MARE: dalla sera di oggi, venerdì, e domani mare molto mosso o localmente agitato a largo e in Arcipelago, in particolare a nord dell’Elba.

NEVE: oggi, venerdì, deboli nevicate sparse dal tardo pomeriggio in intensificazione in serata. Neve inizialmente a quote collinari nelle zone interne e appenniniche (200-400 metri), a quote di montagna sull’Amiata (oltre i 600 metri). Dalla sera e fino alla prima parte di domani quota neve in abbassamento fino a quote pianeggianti (0-200 metri) su tutte le zone interne ad eccezione del grossetano (quote collinari). Accumuli attesi: intorno ai 5-10 cm a quote di collina e montagna, o localmente superiori sulle province di Arezzo, Siena, entroterra grossetano e versanti orientali dell’Appennino. Intorno ai 2 cm in pianura.

GHIACCIO: oggi, Venerdì’, niente da segnalare. Domani temperature inferiori allo zero su buona parte della regione in particolare dopo il tramonto. Possibile formazione di ghiaccio.