Intascavano il Reddito di cittadinanza senza diritto, denunciati in quattro. Adesso rischiano fino a 6 anni

MASSA-CARRARA – I finanzieri della Tenenza di Aulla (Massa-Carrara), in sinergia e collaborazione con l’Inps, hanno scoperto quattro persone che hanno beneficiato illecitamente del reddito di cittadinanza, denunciandole alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa. Le Fiamme Gialle hanno analizzato le posizioni dei soggetti che hanno richiesto il contributo, nonché quelle dei membri dei rispettivi nuclei familiari, per verificare la sussistenza dei presupposti di legge previsti per la sua erogazione da parte dell’Inps.

A conclusione del controllo, è emerso che quattro persone, nella domanda presentata per ottenere il reddito di cittadinanza, hanno omesso dolosamente di indicare parte delle informazioni reddituali e familiari richieste, ovvero hanno indicato dati falsi, allo scopo di ottenere indebitamente il contributo, comportando, di conseguenza, la loro segnalazione alla locale Procura della Repubblica per il reato di cui all’art. 7 del D.L. n.4 del 28 gennaio 2019.

Gli stessi sono stati, inoltre, segnalati all’Inps, per l’avvio della procedura di recupero delle somme illecitamente percepite, ammontanti a quasi 50mila euro. Due dei soggetti denunciati, seppur titolari di imprese edili nel comune di Carrara, hanno omesso anche di presentare le previste dichiarazioni obbligatorie, occultando al fisco i redditi percepiti. Un altro degli indagati, invece, ha dichiarato falsamente di risiedere in un’abitazione presa in locazione per un importo annuo pari a oltre 4mila euro.

L’ultimo soggetto ha attestato falsamente di risiedere nel territorio dello Stato da più di dieci anni, seppure si trovasse in Italia solo dal 2016. Per i fatti finora accertati, i soggetti denunciati, oltre alla restituzione del contributo indebitamente percepito, rischiano una condanna da un minimo di due ad un massimo di sei anni di reclusione. Le attività di controllo testimoniano l’impegno della Guardia di Finanza nell’azione di contrasto agli illeciti a danno della spesa pubblica nazionale, soprattutto in questo periodo di crisi in cui la corretta distribuzione delle risorse pubbliche è essenziale per non trascurare le esigenze dei reali bisognevoli.