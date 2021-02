Acqua non potabile in varie zone di Massa, scatta il divieto di consumo

MASSA – Il Comune di Massa comunica che il sindaco, Francesco Persiani, ha firmato l’ordinanza n.31 del l’11-02-2021 per il divieto di utilizzo, per il consumo umano salvo previa bollitura per 15 minuti, dell’acqua erogata dall’acquedotto comunale che serve l’area viale Roma-autostrada-confine col comune di Montignoso, località Volpigliano e località Canevara. L’ordinanza ha decorrenza immediata e fino al ripristino dei parametri di legge. L’atto è consultabile all’Albo pretorio e sul sito del comune di Massa.