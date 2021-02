Lotta allo spaccio, proseguono i controlli a Carrara. Denunciato un 26enne

CARRAARA – Prosegue la lotta allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti ad opera degli uffici operativi della Polizia di Stato di Massa-Carrara, attraverso un più capillare controllo del territorio operato dalle pattuglie della Squadra Volante e della Squadra Mobile. Nella giornata di ieri, nella zona di via Carriona, la Squadra Mobile ha fermato un cittadino straniero di origini magrebine di 26 anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, sospettato di spacciare. Infatti, dalla perquisizione personale e domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 5 grammi di cocaina e un bilancino di precisione utilizzato per l’illecito commercio.

Lo straniero è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.