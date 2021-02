Vento e mareggiate, da mezzanotte è allerta arancione sulla costa apuana

MASSA-CARRARA – La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso vari avvisi di criticità validi per le prossime ore: codice arancio sulla costa apuana (Carrara, Massa e Montignoso) per rischio mareggiate e vento a partire da mezzanotte alle 18 di mercoledì 10 febbraio; codice giallo per tutta la provincia per rischio idrogeologico reticolo minore da mezzanotte alle 18 di mercoledì; codice giallo su tutta la provincia per temporali forti da mezzanotte alle 12 di mercoledì 10 febbraio 2021; codice giallo per mareggiate e vento dalle 18 alle 23.59 di mercoledì. Confermato anche il codice giallo per rischio mareggiate e vento attualmente in corso fino a mezzanotte di oggi.

Di seguito i fenomeni previsti nelle prossime ore così come riportati nel bollettino della Protezione civile.

Toscana ancora sotto l’influenza di un flusso sostenuto di correnti atlantiche, con forti venti occidentali, mare agitato e precipitazioni, più diffuse e abbondanti nella prima parte di domani, mercoledì.

PIOGGIA: Domani, mercoledì, dalle prime ore peggioramento con precipitazioni diffuse, anche temporalesche e più insistenti a ridosso dei rilievi, in trasferimento dalle zone occidentali e quelle interne già nel corso della notte e del primo mattino; dal pomeriggio miglioramento con piogge più sparse e concentrate sulle zone interne e a ridosso dei rilievi. Si prevedono i seguenti cumulati: medi significativi su tutte le zone interne, con massimi anche fino a elevati mm in particolare sui rilievi appenninici settentrionali e su quelli orientali; lungo la costa centro meridionale medi generalmente non significativi con massimi non elevati.

Intensità oraria massima generalmente moderata o forte.

TEMPORALI: Possibilità di isolati temporali domani, mercoledì, sulle zone settentrionali. Colpi di vento e grandinate solo occasionali.

VENTO: vento sostenuto di Libeccio: oggi pomeriggio forti raffiche sui crinali appenninici, Arcipelago, costa (centro settentrionale) e alto Mugello

Domani, mercoledì, dalle prime ore, ulteriore intensificazione del vento di Libeccio con forti raffiche su tutto il territorio, in particolare costa centro settentrionale, arcipelago e sottovento ai crinali appenninici.

MARE: Oggi, martedì, mare agitato sulla costa centro-settentrionale. Domani mare fino a molto agitato a nord dell’Elba, agitato o molto mosso altrove.