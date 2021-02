Troppi contagi, scatta la chiusura dell’Alberghiero di Massa

MARINA DI MASSA – Sarà chiuso fino al prossimo 20 febbraio l’istituto alberghiero “Minuto” di Massa. La decisione è arrivata ieri sera dal sindaco Francesco Persiani che ha firmato l’ordinanza di sospensione delle lezioni in presenza e la chiusura del convitto per i troppi contagi da coronavirus riscontrati negli ultimi giorni tra gli studenti.

«Nella giornata di ieri – fa sapere in una nota la scuola – è scattato il protocollo di sicurezza previsto dall’Ippseoa “G. Minuto” di Marina di Massa per tutte le sue sedi. A seguito di una serie di telefonate intercorse tra le autorità competenti e la dirigente scolastica, questo istituto ha prontamente messo in atto tutte le procedure previste nella pianificazione predisposta per contrastare ogni rischio di diffusione del contagio da covid-19».

Mentre il sindaco di Massa, Francesco Persiani, firmava l’ordinanza, la dirigente scolastica informava l’ufficio scolastico regionale e provvedeva a porre in essere «tutti gli atti necessari e conseguenti per consentire la chiusura al pubblico degli edifici scolastici e delle loro pertinenze e iniziare la disinfezione dei locali secondo le procedure di sanificazione previste nei protocolli già diramati. Naturale conseguenza di questi primi atti è la sospensione della didattica frontale e in presenza, sostituita dalla didattica in distanza. Anche gli studenti presenti in convitto sono stati avvisati a permanere presso le loro famiglie. Il medesimo provvedimento interessa il personale amministrativo e quello tecnico. Le attività di istruzione e formazione quindi proseguiranno da remoto, in uno con quelle amministrative, seguendo le ormai note specifiche tecniche ed avvalendosi dei migliori strumenti telematici da tempo a disposizione della scuola».

«Lo spiegamento delle attività previste e pianificate – aggiunge l’istituto – si è reso necessario per ridurre ogni rischio di contagio per gli studenti ed il personale. Il provvedimento emanato dal Comune di Massa e recepito dall’Istituzione scolastica avrà efficacia sino al prossimo giorno 20 febbraio. Durante tale periodo gli studenti e le famiglie che ne avessero necessità potranno rivolgersi ugualmente agli uffici amministrativi ed alle sezioni didattiche utilizzando i consueti canali telematici di comunicazione, in primis il sito e la mail istituzionale, attraverso i quali saranno diffusi prontamente ulteriori notizie non appena ci saranno novità. La dirigente scolastica ringrazia tutti per l’efficace contributo».