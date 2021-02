AULLA – Altre due spaccate nella notte ad Aulla (Massa-Carrara). La città lunigianese resta al centro dei molti casi di furti che si stanno verificando da settimane. Questa volta a farne le spese sono stati lo shop della stazione di servizio Q8 di viale Lunigiana e il negozio di prodotti per animali Miao Bau.

«Iniziamo la giornata non certo nel migliore dei modi» hanno avvisato con un post social i titolari di Miao Bau. «Aulla e la Lunigiana subiscono furti da giorni e giorni, e questa notte purtroppo è stato colpito anche il nostro negozio, insieme al distributore Q8. Vi informiamo – hanno aggiunto – che ci siamo già attivati per riparare i danni arrecati al punto vendita. Grazie come sempre per il vostro supporto».

Entrambi i colpi sono stati realizzati col solito modus operandi: vetrine delle porte d’ingresso sfondate, pezzi di vetro dappertutto e locali messi a soqquadro. Questo fa pensare che sia stata la solita mano a colpire. Nei giorni scorsi l’amministrazione aullese aveva chiesto l’implementazione e l’aumento dei controlli per cercare di arginare ed evitare queste spaccate. Ricordiamo che i ladri negli ultimi giorni avevano colpito altre quattro attività del comune di Aulla.

Le forze dell’ordine stanno indagando. Ancora non è dato sapere l’entità dei danni e quanto è stato portato via dai malviventi.

AGGIORNAMENTO

Riguardo l’entità del furto, al distributore di benzina sono stati sottratti circa 500 euro in contanti, mentre al negozio di animali i ladri non hanno trovato nulla da portare via. Proseguono le indagini dei carabinieri.