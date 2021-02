Un lunedì di allerta vento e mareggiate su Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – Prosegue fino alle 23.59 di oggi, domenica 7 febbraio, l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su tutta la provincia di Massa-Carrara. Il codice giallo per rischio vento e mareggiate, invece, sarà attivo dalle 20 di oggi fino alle 23.59 di lunedì 8. L’ha deciso la Protezione civile regionale. Riportiamo di seguito le previsioni delle prossime ore, tratte dal bollettino della Protezione civile.

Una vasta depressione si estende su gran parte dell’Europa; una perturbazione sta interessando l’Italia e sarà seguita da aria umida e instabile.

PIOGGIA: nella seconda parte della giornata di oggi, domenica, piogge sparse e locali rovesci interesseranno soprattutto le zone interne e tenderanno ad attenuarsi in serata. Cumulati medi significativi sulle zone di nord-ovest e appenniniche con massimi non elevati; cumulati medi e massimi non significativi sul resto delle aree interne.

Domani, lunedì, piogge sparse in mattinata, più diffuse dal tardo pomeriggio sulle zone settentrionali. Cumulati medi significativi sul nord-ovest con massimi localmente elevati sui rilievi; cumulati non significativi altrove.

TEMPORALI: oggi, domenica, possibilità di isolati temporali.

VENTO: oggi, domenica, vento di Libeccio in graduale intensificazione con raffiche tese sull’Appennino, zone sottovento e dalla sera sul litorale livornese. Domani, lunedì, Libeccio con forti raffiche sulla costa livornese, sull’Arcipelago, sull’Appennino e zone sottovento; raffiche temporaneamente forti anche in collina e localmente in pianura.

MARE: oggi, domenica, moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso. Domani, lunedì, mare agitato a nord dell’Elba, molto agitato su Arcipelago e costa livornese. Moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.