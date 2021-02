Focolaio covid in due scuole di Pontremoli, scatta la chiusura di una settimana

PONTREMOLI – Contagi in aumento e la scuola diventa un focolaio. È quanto sta succedendo alla primaria “Tifoni” di Pontremoli, chiusa dal 4 febbraio scorso, in quanto non c’era sufficiente personale per garantire il regolare svolgimento delle lezioni. La sindaca Lucia Baracchini, ha firmato nelle scorse ore una nuova ordinanza per prolungare la chiusura fino al 13 febbraio che riguarda anche la scuola dell’infanzia di via Roma.

«Vista la comunicazione del Responsabile Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Usl Toscana – Nord Ovest, dottor Francesco Sacchelli – è scritto nell’ordinanza – con la quale viene proposta la sospensione dell’attività didattica protempore relativa alla Scuola dell’infanzia di via Roma e della Scuola Primaria di via IV Novembre dell’ I.C. Giulio Tifoni di Pontremoli, vista la curva epidemica in aumento presso il plesso scolastico in oggetto indicato con interessamento progressivo di diversi scolari associato a buona parte del personale docente; che la proposta di chiusura è riferita al periodo lunedì 8-sabato 13 febbraio 2021; pertanto di disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza da lunedì 8 febbraio 2021 fino a sabato 13 febbraio 2021 nella scuola dell’infanzia di via Roma e nella Scuola Primaria di Via IV Novembre dell’I.C. Giulio Tifoni di Pontremoli».