Donna muore sotto il treno, tragedia in Lunigiana

FILATTIERA – È scattato intorno alle 15 di oggi, domenica, l’allarme: una donna travolta da un treno sulla linea Parma-La Spezia nei pressi di Filattiera (Massa-Carrara). Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. I soccorsi sono intervenuti intorno alle 15.15 in località Scorcetoli (al chilometro 82+100 della linea ferroviaria) con l’ambulanza del 118 e una squadra di cinque addetti del distaccamento dei vigili del fuoco di Aulla.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno rinvenuto sui binari, sotto il treno passeggeri, il corpo di una donna di 79 anni. Successivamente il medico del 118 ha constatato il decesso. Da accertare ancora le cause che hanno portato alla morte dell’anziana. Sul posto presenti anche carabinieri di Pontremoli, la polizia ferroviaria e il personale Rfi per gli adempimenti di competenza.

I vigili del fuoco hanno recuperato la salma che veniva poi consegnata al personale della Misericordia di Pontremoli che ha provveduto al trasporto presso l’obitorio dell’ospedale Sant’Antonio Abate della città lunigianese.