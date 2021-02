CARRARA – Momenti di scompiglio a Carrara nel pomeriggio di ieri, mercoledì: un’accesa zuffa è scoppiata tra due marocchini che si trovavano alla Camera del Lavoro, sede provinciale della Cgil di Massa-Carrara, in viale XX Settembre. Le cause della lite non sono chiare ma sembra che i due se le siano date di santa ragione, tanto che è stato necessario l’intervento dell’ambulanza della Pubblica Assistenza.

L’episodio è accaduto poco prima delle 16 e sul posto si sono recate anche due pattuglie dei carabinieri che sono riusciti a calmare gli animi e capire quello che è successo. A ieri sera, per chiarire la dinamica e le ragioni della lite, le indagini erano ancora in corso. Fortunatamente, però, nonostante l’intervento dei sanitari, nessuno dei due contendenti è stato portato al pronto soccorso.