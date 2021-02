Si svolgeranno venerdì i funerali della giovane Denise Nicolai

CARRARA – Si svolgeranno venerdì 4 febbraio i funerali di Denise Nicolai, scomparsa a 29 anni per una leucemia che non le ha lasciato scampo. L’ultimo saluto partirà alle 14.30 dall’obitorio di Carrara da dove proseguirà per la Chiesa Parrocchiale di Bonascola e successivamente per il cimitero di Turigliano. La famiglia ringrazia sentitamente tutti coloro che le sono stati vicini e tutto il personale dell’Ospedale di Parma.