Muore a 29 anni per una leucemia, Carrara piange Denise

CARRARA – Muore a soli 29 anni per una leucemia. Carrara piange la scomparsa di Denise Nicolai, parrucchiera ben voluta da tutti. Era ammalata dal 2017 e nel 2019 il fratello le aveva donato il suo midollo per provare a debellare il male. Purtroppo le cure che le sono state prestate dall’ospedale Maggiore di Parma non sono state risolutive e ieri si è diffusa in città la triste notizia che ha provocato tanti messaggi di dolore e vicinanza sui social. Denise lascia mamma Claudia, papà Massimo e il fratello Jordan.