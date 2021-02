Paura e scompiglio in centro a Carrara: 50enne si arrampica e rischia di cadere nel Carrione

CARRARA – Paura e scompiglio nel pomeriggio nel centro di Carrara. Intorno alle 16.30 è scattato l’allarme: un uomo di 50 anni dopo essersi arrampicato sul parapetto antistante il Conad della Lugnola, stava rischiando di cadere nel torrente Carrione. L’uomo sarebbe stato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, probabilmente cocaina, e questo avrebbe provocato la sconsiderata reazione.

Sul posto si sono precipitate l’ambulanza del 118, polizia di Stato e polizia municipale. È stato un intervento delicato, tant’è che è stata necessaria anche la chiusura della circolazione stradale per permettere il recupero in sicurezza del 50enne.

L’intervento è stato provvidenziale per tranquillizzare l’uomo e metterlo in sicurezza prima di trasferirlo al pronto soccorso del Noa per accertamenti sanitari.