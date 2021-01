Crolla un pezzo di strada nel fiume

MASSA – Un pezzo di carreggiata crollato nel fiume. È successo l’altro giorno in via Bassa Tambura nel tratto montano della strada provinciale per Forno le cui criticità sono segnalate da anni. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per l’incolumità delle persone ma i disagi aumentano e gli interventi di sistemazione per il momento non si vedono all’orizzonte. Il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, ha fatto sapere che l’ente è in attesa dei finanziamenti della Regione Toscana per poter intervenire e risolvere il problema.