Sangue in zona movida a Marina di Carrara: giovane ferito con una bottiglia rotta finisce in ospedale

MARINA DI CARRARA – Un nuovo capitolo della follia che da mesi sta caratterizzando la zona movida di Marina di Carrara e questa volta c’è anche sangue e un ricovero in ospedale. È quanto successo in serata nella frazione, dove in via Rinchiosa è scoppiata una lite tra due giovani, culminata poi nella pineta della Caravella.

È lì che un ragazzo di 21 anni sarebbe stato ferito alla schiena con il vetro di una bottiglia rotta. L’aggressore sospettato sarebbe un 15enne, fermato dalla polizia di Stato intervenuta alcuni minuti dopo e che in queste ore sta ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, anche l’ambulanza e l’automedica del 118 che hanno soccorso il ferito e l’hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale delle Apuane.

In queste ore la polizia sta acquisendo le testimonianze dei presenti e le registrazioni dei filmati della videosorveglianza.