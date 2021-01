La Liguria torna in zona gialla dal 1° febbraio

MASSA-CARRARA – Cinque regioni in fascia arancione, tutte le altre in zona gialla Liguria compresa. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia firmerà in serata le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dalla Mezzanotte del primo febbraio, nella notte fra domenica e lunedì come confermato dal presidente della Liguria Toti in conferenza stampa.

Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla. Nessuna regione in zona rossa: scendono in arancione Sicilia e Provincia di Bolzano. Mentre molte regioni passano da arancione a giallo, comprese Lombardia e Lazio, di cui si è discusso in questi giorni. Con loro “guadagnano” un colore migliore anche Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Fvg, Liguria, Marche e Piemonte.

Questo l’indice Rt nelle varie regioni

Abruzzo: 0,81

Basilicata : 0,91

Calabria: 0,82

Campania: 0,97

Emilia Romagna: 0,77

Friuli Venezia Giulia: 0,68

Lazio: 0,73

Liguria: 0,87

Lombardia: 0,84

Marche: 0,88

Molise: 1,51

Piemonte: 0,82

Alto Adige: 0,80

Trentino: 0,56

Puglia: 0,90

Sardegna: 0,81

Sicilia: 0,98

Toscana: 0,95

Umbria: 0,96

Valle d’Aosta: 0,82

Veneto: 0,61