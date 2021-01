Muore per una malattia giovane padre: aveva 40 anni. Grande cordoglio a Carrara

CARRARA – Aveva solo 40 anni, un male incurabile l’ha portato via dalla sua bambina e dai suoi cari. È morto oggi dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo Marco Iardella, Busto per gli amici. Era originario di Carrara, della frazione di Bonascola in particolare.

Super tifoso del Milan, per incoraggiarlo nella sua lotta contro la malattia nelle scorse settimane era stato raggiunto anche da video messaggi dei campioni del Milan: Demetrio Albertini, Gianluca Sordo e Gianluigi Lentini. «Forza, grande Busto!» gli aveva detto a novembre scorso l’ex centrocampista rossonero.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che hanno raggiunto il suo profilo sui social. Tutti evidenziano una caratteristica di Marco: è stato un guerriero, affrontando la malattia con grande dignità. «Hai combattuto fino alla fine, fino all’ultimo giorno della tua vita, sei stato un guerriero da sempre, sempre forte come quando eravamo piccoli che si giocava insieme. Adesso non soffrirai più! Dio sicuramente ti accoglierà con te. Tutti si ricorderanno del tuo sorriso e la tua simpatia» ha scritto Francesca.

«Oggi – ha scritto Monica – non ho fatto in tempo a vederti per un ultima volta, ma ti voglio ricordare in ogni tuo momento. 40 anni sono troppo pochi per lasciare questa realtà alla quale hai dimostrato di volere restare con tutto te stesso. Ma spero che lassù tu possa essere come quaggiù: una persona, un babbo, un amico formidabile. Sarai sempre con noi, e brillerai nel cielo di luce tua, quella di sempre».