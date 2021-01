Escursionista sul Sagro scivola a valle e si ferisce, interviene il Soccorso Alpino

CARRARA – Questa mattina la stazione di Carrara del Soccorso Alpino è intervenuta nei pressi monte Sagro per soccorrere un escursionista scivolato a valle nella zona a nord del monte Borla, in fase di discesa da Campocecina a foce di Pianza. L’uomo, che si trovava in compagnia di un amico, ha riportato una probabile frattura della tibia. Sul posto si è diretto l’elisoccorso 118 di Pavullo nel Frignano in quanto i Pegaso erano impegnati su altri interventi urgenti. L’uomo è stato trasportato in ospedale.

Proprio ieri Soccorso Alpino e Cai avevano lanciato l’allarme per rischio valanghe e slavine sul monte Sagro (QUI). Il sindaco di Carrara De Pasquale era quindi intervenuto per “sconsigliare le escursioni in vetta, anche ai più esperti”.