Movida violenta, giro di vite: in arrivo il Daspo “Willy” per cinque giovani carraresi

CARRARA – Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di polizia di Carrara hanno proceduto alla notifica di cinque avvii di procedimento finalizzati all’irrogazione del cosiddetto “Daspo Willy” ad altrettanti giovani resisi responsabili di episodi violenti nella zona movida a Marina di Carrara. La novità legislativa è stata introdotta con il Dl del 21 ottobre 2020 n. 130, convertito con L. 173/2020, dopo i gravi fatti accaduti a Colleferro che causarono la morte di Willy Monteiro Duarte nel settembre 2020.

Tale novum normativo ha esteso l’orizzonte applicativo, nonché inasprito le sanzioni in caso di violazione, della misura di prevenzione già contenuta nella Legge 48/2017 ovvero quella del cosiddetto “Daspo urbano”. In particolare, la nuova norma conferisce al questore il potere di vietare l’accesso a locali di intrattenimento e pubblici esercizi ovvero lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi nei confronti di coloro che siano già noti per atti di violenza, di aggressioni e per coloro che abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, negli ultimi tre anni per delitti violenti contro le persone nei pressi di locali pubblici, causando tumulti, disordini e pericoli per la sicurezza.

La violazione della predetta misura di prevenzione personale prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni e una multa da 8mila fino a 20mila euro. Nel territorio di Carrara si sono verificati diversi episodi violenti durante la movida, sia estiva che nel periodo più recente delle festività natalizie, e per tale ragione sono al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura le singole posizioni di tutti i giovani coinvolti in risse, lesioni e aggressioni avvenute a Marina di Carrara.