LA SPEZIA – Un boato, come l’esplosione di una bomba. Un balcone è crollato pochi minuti fa su Corso Cavour nel centro della Spezia, tra il civico 124 ed il civico 132, schiantandosi lungo il marciapiede a pochi metri da una fermata di autobus e dal via vai da e per la Piazza del Mercato. Secondo una prima ricostruzione dei Vigili del fuoco, già sul posto, sarebbe stata una mensola di marmo a causare il crollo. Un elemento di sostegno di un balcone sito al terzo piano di un palazzo ottocentesco, che avrebbe centrato il pavimento del balcone del primo piano causandone il cedimento. Fortunatamente e per puro caso, in quel momento non stava transitando nessuno.

Si registra un ferito, un uomo di settant’anni, che sarebbe inciampato e caduto a terra a causa dei detriti che l’incidente ha sparso lungo tutto il marciapiede. Non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso. Nessun passante dunque coinvolto direttamente, nonostante in quel tratto di strada ci sia un negozio di abbigliamento per bambini, uno di prodotti per la casa, una gioielleria, un negozio di telefonia e un bar. Transennata l’area, pompieri, carabinieri e polizia stanno facendo i rilievi del caso. Sul posto anche il 118 con un’ambulanza.

Foto 5 di 6











Forze di polizia impegnate a tenere a debita distanza le decine di curiosi che si sono avvicinate per osservare la scena. I Vigili del fuoco invece metteranno in sicurezza l’area e procederanno ad un’ispezione della facciata dell’edificio alla ricerca di eventuali segni di ulteriori cedimenti.