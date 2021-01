Addio a Piero Panesi, aveva 90 anni. Il ricordo e il cordoglio di Italia Nostra

MASSA – È morto all’età di 90 anni il ragioniere Piero Panesi, padre del presidente di Master Srl, Corrado. «Con grande dispiacere – afferma in una nota Bruno Giampaoli, presidente di Italia Nostra sezione Massa-Montignoso – comunico ai soci, agli amici e ai cittadini la scomparsa dell’amico e socio di Italia Nostra il ragioniere Piero Panesi. Se ne é andato in questi giorni dopo una vita serena passata tra il conforto dei propri cari nella sua città all’età di 90 anni. Ricordo come Piero si unì a noi più di venti anni fa, con interesse fin dall’inizio, partecipando alle assemblee, agli incontri culturali alle gite sociali e alle varie iniziative ambientali come le manifestazioni per la tutela dell’arco del Pomario o il recupero dell’antico paese di Buita. Piero era un uomo di pronta simpatia, schietto, deciso, onesto e generoso, ricordo come ad una gita, mentre visitavamo un mercatino artigianale mi soffermai ad osservare un grande pentolone di rame battuto, interessato chiesi il prezzo che mi parve eccessivo per le mie tasche, così lasciai perdere, poco dopo, Piero, che aveva compreso il mio l’interesse per l’articolo, zitto zitto lo acquistò donandomelo con la complicità dalla moglie, signora Maria Pia, lasciandomi stupito e commosso per la gentilezza e la generosità. Nel tempo abbiamo continuato una frequentazione sporadica a causa dei suoi impegni lavorativi ed anche per l’età che avanzava che però non gli impedì di essere presente nelle grandi occasioni come quando nel 2009 partecipò con entusiasmo giovanile alla pulizia dell’antico paese di Buita. Ultimamente usciva meno accompagnato dalla moglie compagna di una vita. Al nostro amico scomparso vada il saluto di tutti i soci che l’hanno conosciuto e apprezzato, alla moglie e ai famigliari l’orgoglio di una importante testimonianza di vita. Le esequie saranno celebrate martedì 26 gennaio alle ore 14,40 nella chiesa di San Sebastiano a Massa».