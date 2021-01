Identificato il cadavere della donna ritrovato sulla spiaggia di Marina di Carrara

MASSA-CARRARA – È stata identificato il cadavere ritrovato ieri mattina, sabato, sulla spiaggia di Marina di Carrara (qui l’articolo), trasportato lì dal mare in burrasca. Si tratta di una donna di 50 anni, residente in una frazione del comune di Sarzana (La Spezia). La 50enne, il pomeriggio precedente al ritrovamento, aveva fatto visita alla sorella, che successivamente non aveva avuto più sue notizie. Non si trattava dunque di una persona scomparsa da giorni come si era ipotizzato al momento del ritrovamento.

La polizia apuana insieme ai colleghi liguri sta continuando le indagini per ricostruire quanto accaduto alla donna. Intanto sono ore di attesa per conoscere le cause della morte. Il referto dell’autopsia dovrebbe arrivare domani, lunedì, e servirà a levare ogni dubbio per escludere la morte violenta. La polizia sin dall’inizio aveva escluso l’omicidio in quanto sul corpo non comparivano segni di violenza o di colluttazione.

Il corpo senza vita era stato ritrovato all’altezza del Bagno Excelsior. La segnalazione era arrivata da un passante intorno alle 8 e sul posto si sono recati gli agenti del Commissariato di Carrara e il 118 per il recupero della salma.