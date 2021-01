Addio a Gianpaolo Paolini, il cordoglio dell’associazione La Cerbaja

MARINA DI MASSA – «Ieri se n’è andato il compagno Gianpaolo Paolini. Così, improvvisamente, lasciandoci un grande vuoto». Lo annuncia l’associazione La Cerbaja che esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Paolini. «Abbiamo perso un caro amico che ci mancherà enormemente. Se ne va un marito, un padre e una persona per bene. Tranquillo, presente, disponibile e gentile. Un uomo di sinistra, che proprio qualche giorno fa rifletteva sulla necessità di unire le forze per una società ed un mondo migliori».

«Stava aspettando la nuova tessera Anpi, ed è sempre stato dalla parte dei più deboli e dei lavoratori. L’associazione la Cerbaja, di cui faceva parte, lo saluta con enorme affetto e mai lo dimenticherà. Gli amici del parco, che di stringono alla sua bella famiglia, sono più poveri e più soli adesso. Ciao compagno. I funerali si terranno lunedì 25 alle 15,30 presso la chiesa di Marina di Massa. Ti vogliamo bene».