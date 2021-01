MASSA-CARRARA – Sabato sulla costa apuana avremo nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1264m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Mare agitato.

In Lunigiana cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 26.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1232m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudest.

Ricordiamo che in tutta la provincia è attivo fino alle 23.59 un codice arancione di allerta meteo per rischio idrogeologico e mareggiate. Fino alle 17 è invece attiva un’allerta gialla per vento.