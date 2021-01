Marina di Carrara, trovato il cadavere di una donna in spiaggia

MARINA DI CARRARA – Questa mattina, all’altezza del Bagno Excelsior del litorale di Marina di Carrara, è stato trovato il cadavere di una donna. La segnalazione è arrivata da un passante intorno alle 8 e sul posto si sono recati gli agenti del commissariato di Carrara e il 118 per il recupero della salma. Al momento il cadavere non è stato identificato, ma sembra si tratti di una donna di mezza età, trovata praticamente nuda.

La salma, che non è ancora in condizioni di decomposizione, è stata rimossa per gli accertamenti medico-legali. Al momento non risultano persone scomparse in zona. Una delle ipotesi è che il corpo della donna sia stato trascinato anche da molto lontano, da nord o da sud, considerata la furia del mare degli ultimi giorni. La morte dovrebbe risalire a qualche giorno fa. La polizia esclude l’omicidio in quanto sul corpo non compaiono segni di violenza o di colluttazione.